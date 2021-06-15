Митинг в Киеве собрал более 5 тыс. украинцев

Митинг против фашизма и войны прошел в Украине. Более 5 тысяч сторонников партии ОПЗЖ собрались у здания Верховной рады в Киеве, требуя прекратить войну в Донбассе. Участники акции скандировали лозунги "Нет войне" и "Мир Украине". Поддержать оппозиционных политиков и активистов приехали люди из разных регионов страны. По словам участников акции, "вопреки предвыборным обещаниям президента страны Владимира Зеленского украинская власть не решает вопрос по урегулированию конфликта".