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Митинг в парижском аэропорту Шарль-де-Голль
Рабочие аэрогавани вышли на забастовку. Они протестуют против сокращения заработной платы. Они перекрыли зону паспортного контроля. Из-за этого сотни пассажиров, по сути, находятся в заложниках в буферной зоне. На место прибыло спецподразделение полиции. Для разгона толпы применили перцовые баллончики. Профсоюзы объявили, что продолжат бастовать минимум до понедельника.
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