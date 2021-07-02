Митинг в парижском аэропорту Шарль-де-Голль

Рабочие аэрогавани вышли на забастовку. Они протестуют против сокращения заработной платы. Они перекрыли зону паспортного контроля. Из-за этого сотни пассажиров, по сути, находятся в заложниках в буферной зоне. На место прибыло спецподразделение полиции. Для разгона толпы применили перцовые баллончики. Профсоюзы объявили, что продолжат бастовать минимум до понедельника.

