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Митинг в поддержку Башара Асада прошел у здания посольства Сирии в Бейруте
В Сирии вовсю идет предвыборная президентская кампания. За кресло главы государства поборются 3 человека. Среди них - действующий президент страны Башар Асад. Тем временем в соседнем Ливане десятки людей приходят с портретами нынешнего лидера к посольству Сирии в Бейруте. Некоторые даже целыми семьями. Лозунгов в поддержку альтернативных кандидатов пока замечено не было. К слову, сами выборы пройдут 26 мая. Всего на пост президента изначально подали заявки более 50 человек, однако большую часть из них Высший конституционный суд не одобрил.
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