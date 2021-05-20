Митинг в поддержку Башара Асада прошел у здания посольства Сирии в Бейруте

В Сирии вовсю идет предвыборная президентская кампания. За кресло главы государства поборются 3 человека. Среди них - действующий президент страны Башар Асад. Тем временем в соседнем Ливане десятки людей приходят с портретами нынешнего лидера к посольству Сирии в Бейруте. Некоторые даже целыми семьями. Лозунгов в поддержку альтернативных кандидатов пока замечено не было. К слову, сами выборы пройдут 26 мая. Всего на пост президента изначально подали заявки более 50 человек, однако большую часть из них Высший конституционный суд не одобрил.