Митинг в Польше: политикам страны кричат "Позор!"

Представители польской оппозиции хотят ограничить или расторгнуть контракты, заключенные главой Министерства национальной обороны и вице-премьером. Утверждают, что завышенные покупки в области обороны направлены на то, чтобы вызвать финансовый кризис после возможного поражения правящей коалиции на следующих выборах. При этом большинство закупок идет в обход оборонной промышленности Польши.