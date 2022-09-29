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Митинг в Польше: политикам страны кричат "Позор!"

Представители польской оппозиции хотят ограничить или расторгнуть контракты, заключенные главой Министерства национальной обороны и вице-премьером. Утверждают, что завышенные покупки в области обороны направлены на то, чтобы вызвать финансовый кризис после возможного поражения правящей коалиции на следующих выборах. При этом большинство закупок идет в обход оборонной промышленности Польши.

К слову, все более явным становится и раскол в польском обществе. У здания Сейма проходит митинг. Поляки перечисляют фамилии действующих политиков и кричат "Позор!"


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