Митинг в Варшаве: протестующие принесли свиные головы и стали поджигать импортный уголь

"Сохраним польские шахты и уголь" - с таким призывом вышли на улицы Варшавы сотни человек. Шахтеры, активисты профсоюзов и просто неравнодушные граждане. Они протестовали против высоких цен на энергоносители и отсутствия инвестиций в угольную промышленность Польши. Митинг развернулся у штаб-квартиры государственной энергетической группы. Сюда протестующие принесли свиные головы и стали поджигать импортный уголь, поставками которого правящий режим заменил собственное польское производство в угоду еврочиновникам.