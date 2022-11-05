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Митинг в Варшаве: протестующие принесли свиные головы и стали поджигать импортный уголь

"Сохраним польские шахты и уголь" - с таким призывом вышли на улицы Варшавы сотни человек. Шахтеры, активисты профсоюзов и просто неравнодушные граждане. Они протестовали против высоких цен на энергоносители и отсутствия инвестиций в угольную промышленность Польши. Митинг развернулся у штаб-квартиры государственной энергетической группы. Сюда протестующие принесли свиные головы и стали поджигать импортный уголь, поставками которого правящий режим заменил собственное польское производство в угоду еврочиновникам.

Дефицит и высокие цены на уголь стали итогом решения Польши отказаться от закупок этого вида топлива в России. Сейчас уголь поставляется из-за границы, в частности из Бразилии, Австралии и Мозамбика - причем качество его ниже привычного, а стоимость выше.

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