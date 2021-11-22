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Митинги ковид-диссидентов прокатились по странам Европы
Пятая волна коронавируса накрыла Францию. Власти заявили, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев заражения выросло почти на 80 %, в среднем ежедневно фиксируются 17 тысяч новых случаев. Но это не пугает ковид-диссидентов. Накануне они вместе с "желтыми жилетами" вышли на улицы в знак протеста против ограничений и ковид-паспортов. Акции на карибском острове Гваделупе, заморской территории Франции, переросли в погромы. Демонстранты грабили и поджигатели несколько десятков магазинов на острове. Полиция утверждает, что со стороны протестующих применялись боевые патроны.
Массовые протесты в Брюсселе
В Брюсселе митинг ковид-диссидентов собрал 35 тысяч жителей. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. В ответ протестующие начали строить баррикады.
Митинги ковид-диссидентов прошли в Италии, Нидерландах, Литве.
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