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Митинги против антикоронавирусных ограничений собрали тысячи демонстрантов во всем мире

Планету вновь всколыхнули протесты COVID-диссидентов. В Мельбурне митинги против антикоронавирусных ограничений вновь собрали тысячи демонстрантов.

Франция

В Париже к протестной акции присоединились "желтые жилеты". Помимо отмены карантинных ограничений, протестующие требовали реформировать экономическую политику президента страны Эммануэля Макрона. Беспорядки стремительно переросли в столкновения. Правоохранители усмиряли толпу уже привычным для себя - совсем не демократичным - методом. В ход пошли дубинки и слезоточивый газ.

Канада

В Канаде многотысячную колонну грузовиков с протестующими дальнобойщиками вышли поддержать водители тракторов и фермеры. В процессе бунта против карантина выяснилось, что страны не поддерживают своего премьера. Джастин Трюдо вместе с семьей «по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию в Оттаве». Полиция запросила подкрепление из других городов.

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