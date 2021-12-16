3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Митинги против обязательной вакцинации в Австрии и ковид-революция в Германии
Ограничения и принуждение к вакцинации всё больше раздражают европейцев. В Мюнхене - очередная "ночь демонстраций". Против санитарной диктатуры вышли тысячи граждан. В местных соцсетЯх неизвестные даже призывают к революции против санитарного режима. Интернет-активисты планируют совершить переворот 21-ого декабря.
Накануне на улицы столицы Австрии вышли сотни ковид-диссидентов. Они выступают против вакцинации детей, а также создаваемой правительством дискриминации против непривитых. Манифестанты прошлись колонной по улицам Вены, выкрикивая анти-ваксерские лозунги.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все