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Митинги против обязательной вакцинации в Австрии и ковид-революция в Германии

Ограничения и принуждение к вакцинации всё больше раздражают европейцев. В Мюнхене - очередная "ночь демонстраций". Против санитарной диктатуры вышли тысячи граждан. В местных соцсетЯх неизвестные даже призывают к революции против санитарного режима. Интернет-активисты планируют совершить переворот 21-ого декабря.

Накануне на улицы столицы Австрии вышли сотни ковид-диссидентов. Они выступают против вакцинации детей, а также создаваемой правительством дискриминации против непривитых. Манифестанты прошлись колонной по улицам Вены, выкрикивая анти-ваксерские лозунги.

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