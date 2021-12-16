Митинги против обязательной вакцинации в Австрии и ковид-революция в Германии

Ограничения и принуждение к вакцинации всё больше раздражают европейцев. В Мюнхене - очередная "ночь демонстраций". Против санитарной диктатуры вышли тысячи граждан. В местных соцсетЯх неизвестные даже призывают к революции против санитарного режима. Интернет-активисты планируют совершить переворот 21-ого декабря.