Митинги против расизма прокатились по Европе. На Гаити полиция применила слезоточивый газ

Накаляется обстановка и в Европе. Около 10 тысяч человек вышли на митинг против расизма в Брюсселе - акция закончилась массовыми столкновениями с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.



В Берлине толпа бросала в полицейских камни и бутылки - пострадали около 30 стражей порядка. В ходе протестов в немецкой столице задержали около сотни человек. Массовые демонстрации, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда в ходе жесткого задержания полицией, прокатились по Франции, Испании, Италии и Венгрии.



Митинги в защиту прав афроамериканцев и улучшений условий труда прошли и в столице Гаити. Там шествие также переросло в массовые столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. По некоторым данным, пострадали несколько журналистов.



