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Митинги против роста ненависти к людям азиатской внешности в США
В разных частях США проходят митинги против роста ненависти к людям азиатской внешности. Самые масштабные акции - в Нью-Йорке. Немало человек собралось и в Атланте, куда накануне прилетел Джо Байден. Рост расизма - тенденция последнего года. Усугубило ситуацию недавняя стрельба в СПА-салоне в Джорджии, где шестеро погибших из восьми человек оказались азиатки. Всего за последний год только в 16 крупнейших городах США было совершено 3795 преступлений против американцев азиатского происхождения. Показатель вырос в полтора раза. Интересно, что официальная статистика в разы отличается от данных экспертного сообщества.
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