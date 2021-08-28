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Митинги против санитарной диктатуры
Еще одна проблема Соединенных Штатов - выступления несогласных с санитарной диктатурой.
Накануне десятки людей вышли под здание мэрии Сан-Франциско. Они требовали отменить обязательные паспорта вакцинации. Митингующие называют решения властей нарушением прав человека.
Похожая ситуация и в Берлине. На улицы немецкой столицы вышли сотни манифестантов. Они не соблюдали ни масочный режим, ни социальную дистанцию. Протестующие прошлись по главным проспектам столицы, критикуя ограничительные меры.
Против кровавого бизнеса
Больше недели лихорадит от протестов Лондон. Накануне экоактивисты движения "Восстание против вымирания" провели так называемую акцию "кровавых денег". Они призывали сохранить биоразнообразие на планете. Митингующие облили красной краской фасады нескольких финансовых учреждений, после перекрыли несколько улиц британской столицы. Спустя время полиция начала задержания. Некоторые участники протеста арестованы.
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