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Митинги в России: расплата за субботний вечер
Несанкционированные акции протеста в России, подогретые извне, якобы в поддержку Алексея Навального. Если самому оппозиционеру суд пока вынес лишь 30 суток ареста, то его сторонники уже получают гораздо больше. По данным "ОВД-Инфо" в ходе беспорядков по всей стране задержаны 3,5 тысячи человек. Против особо агрессивных протестующих возбуждены уголовные дела за "применение насилия в отношении представителей власти" и "хулиганство". На митинг в Москве вышли самое малое 19 больных COVID. Против них возбуждено отдельное уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если будут выявлены заражения среди митингующих, то штраф в два миллиона российских рублей или лишение свободы сроком до двух лет. На акциях было задержано более 300 несовершеннолетних. Подростков отпустили с родителями.
Президент России Владимир Путин назвал недопустимым "выталкивать вперед"детей на акциях протеста, ведь так поступают только "террористы". Суд по Навальному назначен на 2 февраля. Такчто следующие выходные в России, скорее всего, тоже будут горячими.
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