Митинги за мир: протестующие в Германии требуют выхода страны из НАТО

Сотни активистов вышли на улицы Дрездена на митинг под лозунгом "Мир и свобода", призывая к демократии, прекращению поставок оружия и социальной справедливости. За мир выступили и жители Бранденбурга. Протестующие также требовали выхода страны из НАТО.



Митинг прошел перед армейским аэродромом, где намечены крупнейшие в истории Североатлантического альянса воздушные маневры. Аэродром находится в эксплуатации армии США с 1970-х годов.

