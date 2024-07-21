Митингующие у Белого дома призывают Байдена выйти из предвыборной гонки

Время передавать эстафету. Митингующие у Белого дома призывают Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Возле забора резиденции даже установили специальный микрофон для выкрикивания лозунгов.

Ранее сообщалось, что уже более полусотни экс-чиновников призвали Сонного Джо выйти из президентской кампании. Отставки требует и кандидат на должность вице-президента от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс. Однако официально в Белом доме продолжают заявлять: Байден способен отработать и второй президентский срок.