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Митингующие в Бишкеке захватили здание МВД

Продолжаем следить за событиями в Бишкеке. Акции протеста не прекращаются там с самого утра. По словам очевидцев, митингующие захватили здание МВД Кыргызстана и намереваются занять здание Госкомитета национальной безопасности. Протест вспыхнул накануне вечером после прошедших в стране парламентских выборов. Недовольные результатами устроили бойню с полицией. Сообщается о почти 600 пострадавших, 190 из которых правоохранители. В полицию летели камни и коктейли Молотова. Те в ответ применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

После протестующие штурмом пошли на дом правительства. На кадрах изнутри люди буквально грабят Белый дом и глумятся над портретами президента.

Только 4 из 16 политических объединений, согласно итогам выборов, смогли пройти в парламент. Шанхайская организация сотрудничества и СНГ, а также миссия БДИПЧ ОБСЕ выразили свое удовлетворение электоральным процессом, однако оппозиция Кыргызстана призывает назначить новое правительство. И как стало известно, ЦИК Кыргызстана признал недействительными итоги парламентских выборов, а мэр Бишкека подал в отставку.

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