Митингующие в Бишкеке захватили здание МВД

Продолжаем следить за событиями в Бишкеке. Акции протеста не прекращаются там с самого утра. По словам очевидцев, митингующие захватили здание МВД Кыргызстана и намереваются занять здание Госкомитета национальной безопасности. Протест вспыхнул накануне вечером после прошедших в стране парламентских выборов. Недовольные результатами устроили бойню с полицией. Сообщается о почти 600 пострадавших, 190 из которых правоохранители. В полицию летели камни и коктейли Молотова. Те в ответ применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.