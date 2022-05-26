Митингующие в ЮАР требуют от Франции уйти из страны

Уйти из Африки потребовали от Франции сотни жителей ЮАР. Накануне собравшиеся у здания посольства Пятой республики в столице Претория выступили с требованием немедленного вывода всех французских военнослужащих с континента. Послу Франции в ЮАР был передан меморандум, согласно которому Франция должна забыть о своих колониальных требованиях, например, об использовании франка в качестве валюты. Кроме того, организаторы марша заявили, что Париж сыграл ключевую роль во многих государственных переворотах на африканском континенте, и дают Франции 14 дней для ответа на их требования. В противном случае партия разработает программу по противодействию французскому колониализму.