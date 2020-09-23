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МКС увернулась от летящего космического мусора
Международной космической станции удалось увернуться от летящего прямо на нее космического мусора. Экипаж МКС во время операции опасности не подвергался - все космонавты в качестве меры предосторожности перебрались на корабль "Союз". Совместными усилиями с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" они смогли изменить траекторию МКС и таким образом избежать столкновения с неопознанным объектом. Сейчас команда станции вернулась к работе в обычном режиме.
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