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МКС увернулась от летящего космического мусора

Международной космической станции удалось увернуться от летящего прямо на нее космического мусора. Экипаж МКС во время операции опасности не подвергался - все космонавты в качестве меры предосторожности перебрались на корабль "Союз". Совместными усилиями с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" они смогли изменить траекторию МКС и таким образом избежать столкновения с неопознанным объектом. Сейчас команда станции вернулась к работе в обычном режиме.

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