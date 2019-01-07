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Младенец, которого достали живым из-под обломков дома в Магнитогорске, открыл глаза

А эту новость не иначе как рождественским чудом не назовешь. Младенец, которого достали живым из-под обломков дома в Магнитогорске, открыл глаза. Ваня уже два дня дышит самостоятельно, активно реагирует на окружающий мир и общается с мамой.

Врачи надеются, что им удастся спасти обмороженную ногу ребенка. Функция почек уже практически восстановилась, а повреждений мозга малышу удалось избежать. Тем временем сегодня в Магнитогорске хоронят последнего, 39-го погибшего. Дом, где взорвался газ, снова безопасен, говорят специалисты.

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