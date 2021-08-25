Младенец, который был на обложке самого успешного альбома рок-группы Nirvana, вырос и требует денег

Участникам рок-группы Nirvana предъявили иск. Младенец, который был на обложке самого успешного альбома музыкантов, вырос и захотел больших быстрых денег. Спенсер Элден требует, чтобы каждый из участников группы выплатил ему по 150 тысяч долларов. Он считает, что его подвергли сексуальной эксплуатации и использовали в производстве детского порно. Знаменитый фотоснимок можно расценить как шокирующий контент, который помог музыкантам добиться славы. Кроме живых участников Nirvana, заплатить должны наследники Курта Кобейна, а также дизайнеры злополучной обложки.