"Мне 4 года затыкали рот" - Трамп обвиняет власти США в терактах 11 сентября 2001 года

ДональдТрамп сделал громкое заявление: теракты 11 сентября 2001 года были организованы не арабами-джихадистами, а властями США. Политик настаивает, что атака на башни-близнецы Всемирного торгового центра была проведена, чтобы втянуть Америку в целый ряд конфликтов за рубежом, а также поджечь всю планету.

"Мне 4 года затыкали рот, чтобы я не сообщил об этом гражданам", - заявил 45-й президентСША. Кстати, шансы Дональда Трампа выросли - он победил на предварительных партийных выборах в штате Нью-Гэмпшир. А в общенациональном масштабе, согласно опросам, его сейчас поддержалибы 52% избирателей, тогда как Байдена - только 48%.