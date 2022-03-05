Американский аналитик: Зеленский - марионетка, он подвергает население Украины ненужному риску

Украину покинули уже 2 миллиона человек, в том числе 1 млн 40 тысяч ищут убежища в соседних странах - говорит ООН. По данным Минобороны России, более 7,5 тыс. иностранцев удерживаются в городах в качестве заложников. Речь о гражданах Индии, Вьетнама, Иордании, Египта. Как заявляет российская сторона, заложников намерены использовать как живой щит. Российские военнослужащие создали гуманитарные коридоры, однако украинские националисты под угрозой оружия не дают мирным гражданам ими воспользоваться. По данным Минобороны России, на большей части Украины - катастрофическая гуманитарная ситуация, которая стремительно ухудшается. Наиболее тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.

В Луганске принимают первую колонну гуманитарной помощи из Воронежа. В двух грузовиках привезли воду и продуктовые наборы. Гуманитарную помощь также получают в поселке Гранитное в ДНР.

Глава Чечни опубликовал видео, на котором бойцы раздают продукты, воду и лекарства мирному населению Украины.

ВСУ взорвали мост к Приднестровью

Вооруженные силы России наступают на широком фронте. Взяты под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки. Украинские войска отступают и не находят ничего лучше, чем взрывать объекты инфраструктуры. Накануне на воздух взлетел мост, который соединял Украину и Приднестровье. ВСУ объяснили это тем, что регион пророссийский. Кишинев пока никак не отреагировал на инцидент, хотя это неприкрытый недружественный акт против Молдовы.

Мнение американского аналитика: Россия ведет себя корректно

Поведение российских войск в Украине весьма корректно. Такую оценку дал в эфире телеканала Fox американский эксперт. Там в который раз звучит отчетливое мнение, что Киев - это марионетка в руках США.

Вопрос в том, что намерен дальше делать Зеленский? Россия выдвинула условие - нейтральный статус Украины. Все могло закончиться еще несколько дней назад, если бы он на это пошел. Я думаю, что Зеленский - марионетка. Он подвергает население своей страны ненужному риску. Американский эксперт