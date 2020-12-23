Мнения украинцев о ситуации с вакциной в стране

В Украине решают, что делать с вакцинацией. Пока власти определяются, простым украинцам уже все равно, от какой страны ждать помощи с препаратами. В стране вирус под контроль взять не удается, ежедневно умирают несколько сотен человек. Получение западной вакцины откладывается на неопределенное время. Но даже невозможность западных поставок не заставила Киев пересмотреть свое отношение к российской вакцине. Чего не скажешь о людях.