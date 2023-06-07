Многие десятилетия благополучие Евросоюза основывалось на дешевых энергоносителях из России. Германия получила не только стимул для становления собственной промышленности и укрепления экономики. Положение газового хаба позволило сшить разрозненные страны Европы. Единство, обеспеченное дотациями.

В союзе с Францией Берлин обеспечивал принятие нужных законов и регламентировал все развитие еврозоны. Фрау Меркель продолжительное время успешно балансировала внутри союза и парировала внешнеполитические вызовы. Она прекрасно понимала роль и значение, которое играет сложившаяся ось Москва - Берлин - Париж. Германия при Меркель стала "Дикой картой" Европы. Очевидно, это и стало причиной скандала с заклятыми партнерами. В 2013 году выяснилось, что США прослушивали телефон Меркель аж с 2002 года. Будучи в должности федерального канцлера, она последовательно отстаивала национальные интересы. Вот, например, ее заявление в 2016 году: "Я выступаю за постепенное сближение России с европейским экономическим пространством, чтобы в конечном итоге у нас появилась единая экономическая зона от Лиссабона до Владивостока".

Подобное развитие событий не просто противоречит интересам США в регионе. Союз Германии и России бросает вызов американской гегемонии. Речь идет о формировании нового центра силы, с которым пришлось бы не просто считаться, а, возможно, даже прислушиваться к рекомендациям. При этом Меркель не ограничивалась экономической кооперацией с Россией. В 2014 году с ее подачи председателем Еврокомиссии становится Жан-Клод Юнкер. Спустя год на уютной руке фрау Меркель он бросает тень на американские военные базы в Евросоюзе. Как вам такое заявление?

Общая европейская армия показала бы миру, что между странами - членами ЕС никогда больше не будет войны. Такая армия помогла бы нам осуществлять общую внешнюю политику и политику безопасности, осознать ответственность Европы в мире. Жан-Клод Юнкер