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Многие десятилетия благополучие Евросоюза основывалось на дешевых энергоносителях из России, что пошло не так?
Многие десятилетия благополучие Евросоюза основывалось на дешевых энергоносителях из России. Германия получила не только стимул для становления собственной промышленности и укрепления экономики. Положение газового хаба позволило сшить разрозненные страны Европы. Единство, обеспеченное дотациями.
В союзе с Францией Берлин обеспечивал принятие нужных законов и регламентировал все развитие еврозоны. Фрау Меркель продолжительное время успешно балансировала внутри союза и парировала внешнеполитические вызовы. Она прекрасно понимала роль и значение, которое играет сложившаяся ось Москва - Берлин - Париж. Германия при Меркель стала "Дикой картой" Европы. Очевидно, это и стало причиной скандала с заклятыми партнерами. В 2013 году выяснилось, что США прослушивали телефон Меркель аж с 2002 года. Будучи в должности федерального канцлера, она последовательно отстаивала национальные интересы. Вот, например, ее заявление в 2016 году: "Я выступаю за постепенное сближение России с европейским экономическим пространством, чтобы в конечном итоге у нас появилась единая экономическая зона от Лиссабона до Владивостока".
Подобное развитие событий не просто противоречит интересам США в регионе. Союз Германии и России бросает вызов американской гегемонии. Речь идет о формировании нового центра силы, с которым пришлось бы не просто считаться, а, возможно, даже прислушиваться к рекомендациям. При этом Меркель не ограничивалась экономической кооперацией с Россией. В 2014 году с ее подачи председателем Еврокомиссии становится Жан-Клод Юнкер. Спустя год на уютной руке фрау Меркель он бросает тень на американские военные базы в Евросоюзе. Как вам такое заявление?
Общая европейская армия показала бы миру, что между странами - членами ЕС никогда больше не будет войны. Такая армия помогла бы нам осуществлять общую внешнюю политику и политику безопасности, осознать ответственность Европы в мире.
Полный выпуск проекта "Тренды" смотрите по ссылке.
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