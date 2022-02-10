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Многие компании обнулили свою деятельность в Литве

Литовский бизнес бежит из страны! Из-за недальновидной и зависимой политики вильнюсских властей, которые умудрились вступить в конфликт с огромным Китаем, многие компании обнулили свою деятельность в Литве. Еще примерно полторы сотни работают над открытием представительств за рубежом. Для многих предпринимателей проще отказаться от бизнеса в маленькой прибалтийской республике, чем потерять огромный китайский рынок.

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