Литовский бизнес бежит из страны! Из-за недальновидной и зависимой политики вильнюсских властей, которые умудрились вступить в конфликт с огромным Китаем, многие компании обнулили свою деятельность в Литве. Еще примерно полторы сотни работают над открытием представительств за рубежом. Для многих предпринимателей проще отказаться от бизнеса в маленькой прибалтийской республике, чем потерять огромный китайский рынок.