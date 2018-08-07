Многие регионы Земли могут стать непригодными для обитания

Ученые бьют тревогу! Земля может превратиться в "теплицу" и многие регионы станут непригодными для обитания. Исследователи выяснили, что даже при соблюдении Парижского соглашения по климату и сокращения выбросов, средняя температура Земли окажется выше на пять градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем.