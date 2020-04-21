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Многие страны частично ослабляют карантинные меры

Темпы развития пандемии заметно снижаются, и многие страны уже частично ослабляют карантинные меры. В Нур-Султане и Алматы при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности возобновил работу ряд промышленных предприятий, в том числе строительной отрасли. В Австралии сейчас обсуждают снятие запрета на проведение плановых медицинских операций. А в Словении уже разрешили заниматься спортом на открытом воздухе: теннисом, велоспортом, гольфом. В начале мая в стране начнут открывать автосалоны и магазины площадью до 400 квадратных метров.

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