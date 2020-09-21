Многочисленные оползни во Вьетнаме

Ряд городков и деревень в центральной провинции Вьетнама остается отрезанным от мира из-за прошедшего в регионе тайфуна. В результате стихии зафиксированы многочисленные оползни. Известно как минимум об одном погибшем. Ряд жителей остается без электричества. В регионе работают десятки спасателей.



