Многолюдные первомайские митинги проходят и в Германии

По данным полиции, только в Берлине будет более 20 массовых шествий. Власти ожидают, что на улицы городов Германии выйдут десятки тысяч человек. Последние годы Первомай редко заканчивается мирно. Из-за пандемии полиция получила неограниченные полномочия. Им разрешено разгонять толпу за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции.