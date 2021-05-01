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Многолюдные первомайские митинги проходят и в Германии
По данным полиции, только в Берлине будет более 20 массовых шествий. Власти ожидают, что на улицы городов Германии выйдут десятки тысяч человек. Последние годы Первомай редко заканчивается мирно. Из-за пандемии полиция получила неограниченные полномочия. Им разрешено разгонять толпу за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции.
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