Многонациональный контингент НАТО под командованием Германии приступил к службе в Литве

В Литве к исполнению своих обязанностей официально приступил новый многонациональный контингент НАТО. Об этом прессе сообщили в Министерстве обороны прибалтийской республики.

В состав развернутой группировки вошли военнослужащие из нескольких стран альянса, включая Нидерланды, Чехию, Норвегию и Бельгию. Общее командование и руководство силами на территории страны возложено на представителей Германии.

Основными задачами контингента заявлены "укрепление передового присутствия альянса, сдерживание и коллективная оборона восточного фланга".