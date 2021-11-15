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Многотысячная демонстрация прошла на площади у здания парламента Туниса

ЛихорадитТунис. Многотысячная демонстрация прошла на площади у здания парламента. Протестующие потребовали от руководства страны отмены чрезвычайных мер и восстановления конституционного порядка.

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