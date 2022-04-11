3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Многотысячная демонстрация захлестнула Пакистан: сторонники экс-премьера выступают против госпереворота в стране
Волна масштабных демонстраций захлестнула Пакистан. Десятки тысяч сторонников экс-премьера вышли на массовые акции против госпереворота в стране. Протестующие скандируют: "Друг Америки - предатель!" Несут транспаранты с надписью "Нет импортированному правительству". Накануне Национальная ассамблея Пакистана вынесла вотум недоверия и отправила в отставку премьер-министра. Сам Имран Хан такое решение назвал незаконным и отметил, что это все подстрекательство иностранной державы. Ранее политик уже заявлял, что против него готовится заговор под руководством США.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе