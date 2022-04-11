Многотысячная демонстрация захлестнула Пакистан: сторонники экс-премьера выступают против госпереворота в стране

Волна масштабных демонстраций захлестнула Пакистан. Десятки тысяч сторонников экс-премьера вышли на массовые акции против госпереворота в стране. Протестующие скандируют: "Друг Америки - предатель!" Несут транспаранты с надписью "Нет импортированному правительству". Накануне Национальная ассамблея Пакистана вынесла вотум недоверия и отправила в отставку премьер-министра. Сам Имран Хан такое решение назвал незаконным и отметил, что это все подстрекательство иностранной державы. Ранее политик уже заявлял, что против него готовится заговор под руководством США.