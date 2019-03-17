Неспокойно и в Испании. Многотысячная манифестация сторонников самоопределения Каталонии прошла в Мадриде. Главный лозунг ее участников - "Самоопределение не преступление". Активисты выступают в защиту экс-лидеров Каталонии, которым грозит до 25 лет тюрьмы. Политиков обвинили в подстрекательстве к бунту, а также в растрате бюджетных средств на организацию осенью 2017 года референдума о каталонской независимости. Плебисцит власти Испании считают незаконным. Ранее испанский кабинет объявил о своей отставке. Министры не одобрили бюджет страны.