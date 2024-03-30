ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Многотысячный митинг вспыхнул около посольства Израиля в Иордании

Многотысячный митинг в поддержку сектора Газа вспыхнул возле израильского посольства в Иордании. Активисты в Аммане жгли файеры и скандировали лозунги против США. Заявили, что Штаты спонсируют терроризм и поддерживают войну. От площади протестующих оттесняла полиция. Демонстрация переросла в столкновения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все