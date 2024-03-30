Многотысячный митинг вспыхнул около посольства Израиля в Иордании

Многотысячный митинг в поддержку сектора Газа вспыхнул возле израильского посольства в Иордании. Активисты в Аммане жгли файеры и скандировали лозунги против США. Заявили, что Штаты спонсируют терроризм и поддерживают войну. От площади протестующих оттесняла полиция. Демонстрация переросла в столкновения.