Министерство обороны России официально заявило, что причиной повреждения Киево-Печерской лавры стало попадание ракеты американского комплекса ПВО Patriot, запущенной украинской стороной.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что некорректная работа комплекса ПВО могла быть вызвана тем, что западные страны передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности, и отметило, что не планирует и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Реакция на инцидент в очередной раз продемонстрировала двойные стандарты европейской дипломатии: ее глава Каллас возложила ответственность за инцидент на Москву.