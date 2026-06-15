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МО РФ: Киево-Печерская лавра была повреждена украинской ракетой ЗРК Patriot
Министерство обороны России официально заявило, что причиной повреждения Киево-Печерской лавры стало попадание ракеты американского комплекса ПВО Patriot, запущенной украинской стороной.
Оборонное ведомство подчеркнуло, что некорректная работа комплекса ПВО могла быть вызвана тем, что западные страны передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности, и отметило, что не планирует и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.
Реакция на инцидент в очередной раз продемонстрировала двойные стандарты европейской дипломатии: ее глава Каллас возложила ответственность за инцидент на Москву.
Российская сторона не раз подчеркивала, что Запад закрывает глаза на некорректную работу украинской ПВО в жилых кварталах и намеренные атаки ВСУ на российские объекты культурного наследия.