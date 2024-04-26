МО Казахстана предложило разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане предложил разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС, сообщает БЕЛТА.



Инициатива в том числе предусматривает "на добровольной основе взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях, руководстве и структуре оборонных ведомств".



Участники встречи также обсудили актуальную проблематику международной и региональной безопасности, определили шаги по развитию сотрудничества между оборонными ведомствами.



На совещании было отмечено, что ШОС не является военно-политическим блоком, а взаимодействие в военной сфере не направлено против других стран. Деятельность совещания ориентирована на укрепление мер доверия в военной области, координацию усилий по противодействию вызовам и угрозам региональной безопасности. В этой связи отмечена необходимость продолжения проведения совместных военных антитеррористических учений "Мирная миссия".

