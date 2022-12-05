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МО России: ВСУ попытались ударить реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс
Украина совершила атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, погибли трое российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Об этом пишет РИА Новости.
"Утром 5 декабря киевским режимом совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области", - говорится в заявлении.
В результате атаки погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали, им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Отмечается, что российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские БПЛА, незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.
"Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15:00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все назначенные 17 объектов поражены", -подчеркнули в Минобороны.
Этот удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
Скриншот видео РИА Новости
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