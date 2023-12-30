Мобилизация в Украине не прекратится и на Новый год. Силовики предупредили, что будут усиленно следить за соблюдением комендантского часа в праздники. Всех нарушителей отвезут в райотделы полиции. К слову, такими лицами активно интересуются военкоматы. Таким образом, из-за новогоднего стола есть риск отправиться прямиком на фронт.

Набор в армию киевский режим проводит с многочисленными трудностями. Пока люди пытаются уклониться от повесток, власти вводят все новые меры по принудительной мобилизации. Поступают сообщения, что на пункте пропуска "Шегини-Медыка" на украино-польской границе уже не разрешают выезд мужчинам с 3-й группой инвалидности. Пункт пропуска частично заблокирован, образовались большие очереди. Аналогичная ситуация и на соседнем "Краковце".