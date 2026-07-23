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Модернизация топливной инфраструктуры НАТО времен Холодной войны может занять до 30 лет

Страны НАТО намерены модернизировать свою топливную инфраструктуру. Создана она была еще в годы Холодной войны. Заложенный бюджет, рассчитанный только до 2031 года, включает 27 млрд евро.

Проект позиционируется как крупнейший и один из самых дорогих в истории Североатлантического альянса. Однако, как подчеркивает издание Politico, реализовать амбициозные планы в ближайшем времени невозможно. На модернизацию топливной инфраструктуры военного блока потребуется около 30 лет.

Разделы:

В мире

Теги:

НАТОинфраструктура
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