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Модный дом Chanel объявил о намерении отказаться от использования натуральной кожи в своих коллекциях
Речь идет и об одежде, и об аксессуарах, но с одной поправкой: марка прекратит работу с кожей экзотических животных - крокодила, ящерицы, змеи и ската. При этом подчеркивается, что Chanel традиционно использует небольшое количество меха, от которого планирует вскоре тоже отказаться. Свое решение руководство компании объясняет тем, что сегодня "сложно найти поставщиков этих материалов, которые соответствовали бы этическим стандартам и стандартам качества Chanel".
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