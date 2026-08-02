"Могильщик" повестки Трампа: как Нетаньяху раскалывает Белый дом изнутри

Ближний Восток снова балансирует на грани полномасштабного конфликта. По данным Пентагона, Соединенные Штаты готовы к ударам по силам Корпуса стражей исламской революции, а Тегеран обещает симметричный ответ по энергообъектам союзников Вашингтона.

Однако за внешней военной риторикой скрывается куда более глубокий системный кризис, уходящий корнями в раскол внутри американской элиты. Ключевой фигурой этого противостояния неожиданно стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чья настойчивая стратегия все чаще воспринимается в Вашингтоне не как союзническая инициатива, а как деструктивный "спойлер" для доктрины "Америка прежде всего".

О том, как ближневосточный конфликт раскалывает Белый дом изнутри и почему Нетаньяху называют "могильщиком" республиканской повестки в США, смотрите в интерактивном подкасте "Волков и Сыч".

Пока мир следит за перемещением авианосцев на Ближнем Востоке, в Вашингтоне зреет политический шторм. Визит Нетаньяху в Белый дом, состоявшийся в один день с приемом Владимира Зеленского, прошел в беспрецедентно холодной атмосфере за закрытыми дверями. В отличие от встречи с украинским лидером (где Трамп требовал свернуть конфликт России и Украины), общение с израильским коллегой, судя по последующим заявлениям Пентагона, привело к прямо противоположному результату - эскалации давления на Иран.

Аналитики отмечают, что частота визитов израильского премьера в США уже побила "рекорды Черчилля" времен Второй мировой войны, но каждый такой визит становится катастрофой для имиджа действующей администрации. Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон в частных беседах называет Нетаньяху "могильщиком" республиканской повестки: вместо фокуса на внутренней экономике и принципе "Make America Great Again", Биньямин настойчиво тянет Штаты в масштабную региональную бойню.

Сам израильский премьер, чувствуя нарастающее давление, пытается переломить нарратив. В одной из своих недавних речей он заявил: "Я собираюсь обратиться в ООН в Нью-Йорке и буду говорить правду. Правду о том, что произошло, что происходит сейчас. О том, кто стоит на правильной стороне цивилизации. Кто поддерживает этих варваров. Израиль ведет войну против варварства. Израиль ведет войну за цивилизацию. И нас очерняют. Но я говорю молодым американцам: просто проверьте факты. Проверьте факты и не дайте себя обмануть этой компанией. Не ведитесь на уловки. Вы не такие, вы умные люди. Просто проверьте факты".

Однако в Вашингтоне эту риторику воспринимают не столько как призыв к объективности, сколько как отчаянную попытку сохранить влияние, которое стремительно тает на фоне внутреннего американского кризиса.

Главная интрига лежит не на поле боя, а во внутриполитической кухне США. Впервые за долгие годы израильское лобби (в частности, мощный фонд AIPAC, финансирующий выборные кампании конгрессменов) столкнулось с открытым сопротивлением не только со стороны демократов, но и внутри республиканской партии.

Критическим моментом стало заявление мэра Нью-Йорка (демократа-социалиста) о том, что Нетаньяху - военный преступник, которому место в Гааге. Хотя этот жест был признан популистским (мэр позже признал отсутствие юридических рычагов для ареста), сам факт публичной обструкции премьера на уровне высокопоставленного чиновника - симптом эрозии "железного щита" израильской дипломатии.

Зохран Мамдани, мэр Нью-Йорка:

"Я считаю, что премьер-министру Нетаньяху место в Гааге. Он военный преступник, которому предъявлено обвинение международным уголовным судом. Многие придерживаются такого мнения исключительно из-за того, что он натворил за последние годы. Я также сказал, что буду следовать законам, действующим в Нью-Йорке, потому что считаю важным соблюдать закон, будучи лидером, который управляет нашим городом. И я намерен поступать именно так".

Особый интерес вызывает фигура вице-президента Джей Ди Вэнса. У него сформировалась глубокая личная неприязнь к Нетаньяху. Причина - сорванный израильской стороной меморандум с Ираном, который готовил Вэнс. Этот провал нанес серьезный удар по политическому авторитету вице-президента, превратив его из "наследника Трампа" в фактического изгоя.

По мнению экспертов, Вэнс - искренне религиозный политик, и при удобном случае он не упустит шанса "отыграться" на израильском премьере, потенциально инициируя тектонические сдвиги в отношениях союзников.

Аналитики подчеркивают, что средний американский избиратель начинает оценивать политику через призму собственного кошелька. Бесконечное финансирование зарубежных конфликтов, пока внутренние проблемы остаются нерешенными, перестает быть выигрышной стратегией на выборах.

Отмечается, что еще недавно публичная критика Израиля была политическим табу. Однако сейчас в четырех штатах побеждают социалисты, в программах которых значится обещание перекрыть финансовую поддержку Тель-Авиву. Пока такие заявления остаются маргинальным популизмом, но в перспективе 5-10 лет эти тенденции могут перерасти в полноценный политический запрос.

В долгосрочной перспективе, если в Белом доме произойдут политические преобразования, отношения с Израилем могут кардинально пересмотреть. Пока же Соединенные Штаты заложники собственного лоббизма: один политик, чья страна по площади уступает самому маленькому штату Нью-Гэмпшир, продолжает диктовать внешнеполитическую повестку сверхдержаве, раскалывая ее элиты и подрывая рейтинг действующего президента.