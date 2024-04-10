Могилы убитых в Украине наемников появляются на кладбищах США

На кладбищах в США начали появляться могилы убитых в Украине наемников, пишет БЕЛТА.



Несмотря на то, что президент Штатов Джо Байден регулярно говорил о том, что не отправит американские войска воевать в Украину, местные СМИ периодически сообщают о гибели американцев в этой стране.



Могилы появляются от Виргинии до Калифорнии. Среди похороненных есть отставной морской пехотинец, погибший еще в апреле 2022 года, но похороненный только в марте 2024-го. До этого он долгое время числился пропавшим без вести.