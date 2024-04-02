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МОК будет следить за постами российских спортсменов в соцсетях
Международный олимпийский комитет окончательно предал идею: "спорт вне политики". Комитет создал специальную "наблюдательную миссию" для слежки за высказываниями российских спортсменов в соцсетях и в интернете. Тех, кто поддержит Москву, будут блокировать в соревнованиях.
Все это стало известно из уст самого главы МОК Томаса Баха в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Один из них представился чиновником из Африки. Бах также заявил, что комитет просит власти Украины следить за словами спортсменов из России в интернете, тоже для блокировки.
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