3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
МОК может запретить США проведение Олимпиады-2028
Международный олимпийский комитет может лишить США возможности проводить Олимпиаду в 2028 году из-за действий Вашингтона. Накануне конгресс США одобрил закон, который позволяет ему распустить руководство олимпийского комитета страны. По словам представителей МОК, подобные действия нарушают Олимпийскую хартию, потому Лос-Анджелес может лишиться права принимать Олимпиаду-2028 из-за неконструктивной позиции американского руководства.
Кроме того, администрация США (а именно управление по политике контроля за распространением наркотиков) пригрозила перестать платить взносы во Всемирное антидопинговое агентство, если WADА не проведет серьезные реформы.
Президент
Все
"Образец наивысшего служения национальной культуре" - Лукашенко поздравил Оловникова с днем рождения
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив Витебской госакадемии ветеринарной медицины
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов