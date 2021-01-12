МОК может запретить США проведение Олимпиады-2028

Международный олимпийский комитет может лишить США возможности проводить Олимпиаду в 2028 году из-за действий Вашингтона. Накануне конгресс США одобрил закон, который позволяет ему распустить руководство олимпийского комитета страны. По словам представителей МОК, подобные действия нарушают Олимпийскую хартию, потому Лос-Анджелес может лишиться права принимать Олимпиаду-2028 из-за неконструктивной позиции американского руководства.

Кроме того, администрация США (а именно управление по политике контроля за распространением наркотиков) пригрозила перестать платить взносы во Всемирное антидопинговое агентство, если WADА не проведет серьезные реформы.