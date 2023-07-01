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Молчание Запада: Кто стоит за диверсией на "Северных потоках"?

Правду на Западе принято скрывать. Факты о взрывах на "Северных потоках" продолжают намеренно замалчивать. Но информация все же попала в парламент Бельгии. Лидер "Партии труда" задает вопрос, ответ на который так и не получен Европой. Кто взорвал газопроводы?

Мы не можем говорить об этом. Серьезная атака на интересы народов Европы. Взорван газопровод, миллионы семей под угрозой остаться без газа, и никто не осмеливается задать вопрос об этом. И вначале все говорили, что это русские, русские и русские. И что же сегодня? Смотрите на них. Это табу. Сперва это были русские, теперь мне говорят, что это украинцы. Я хочу сказать всем, что мне запрещено говорить на эту запретную тему в бельгийском парламенте. Дорогие мои коллеги, я все равно собираюсь сказать правду. Washington Post и New York Times указали на ответственность украинцев. Они пытаются заставить нас поверить, что это сделали несколько парней. Вы не можете взорвать трубопровод с помощью маленькой трубки и пиратской петарды. Это были крупные державы, которые взорвали эти трубопроводы. Наши интересы серьезно поставлены под угрозу.
Рауль Хедебу, лидер "Партии труда" Бельгии

Бельгийский политик отметил: "Европейская комиссия сказала, что будут приняты серьезные меры против тех, кто ответственен за эту атаку. Но до сих пор ничего не было сделано. Мы призываем к деэскалации и немедленному прекращению огня, потому что мы движемся к мировой войне".

Фото Шведской береговой охраны

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