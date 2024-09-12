В Кишиневе состоялась акция протеста с требованием открыть в России дополнительные участки для голосования на октябрьских президентских выборах. Там их всего 4, хотя молдаван с правом голоса сотни тысяч.

Официальный Кишинев опасается, что российские молдаване, будучи промосковскими, проголосуют против избрания президента Санду на второй срок. В таком случае проевропейский курс страны может быть откорректирован и даже изменен. Шансов на это все больше, поскольку Брюссель провоцирует в Молдове скандал за скандалом.