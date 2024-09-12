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Молдаване вышли на акцию протеста, требуя открыть дополнительные избирательные участки в России

В Кишиневе состоялась акция протеста с требованием открыть в России дополнительные участки для голосования на октябрьских президентских выборах. Там их всего 4, хотя молдаван с правом голоса сотни тысяч.

Официальный Кишинев опасается, что российские молдаване, будучи промосковскими, проголосуют против избрания президента Санду на второй срок. В таком случае проевропейский курс страны может быть откорректирован и даже изменен. Шансов на это все больше, поскольку Брюссель провоцирует в Молдове скандал за скандалом.

Так, на днях посол ЕС заявил, что Кишинев никогда не пригласят в Евросоюз, если не будут сняты все ограничения на продажу молдавской земли. Фактически речь идет о распродаже наделов именно иностранцам, поскольку в Молдове для полноценного функционирования земельного рынка денег просто нет.

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