Молдавская оппозиция блокировала один из въездов в Кишинев. Произошло это как раз перед тем, как по этой дороге должен был проехать президент Греции, который прибыл в страну с визитом. Полиция готовилась применить силу, но, учитывая массовость акции, от этой идеи отказались.