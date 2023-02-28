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Молдавская оппозиция блокировала один из въездов в Кишинев
Молдавская оппозиция блокировала один из въездов в Кишинев. Произошло это как раз перед тем, как по этой дороге должен был проехать президент Греции, который прибыл в страну с визитом. Полиция готовилась применить силу, но, учитывая массовость акции, от этой идеи отказались.
Молдаване боятся бедности и войны
В город продолжают стекаться тысячи людей: многие из них прибыли в столицу из самых отдаленных уголков страны. Оппозиция обещает провести сегодня одну из самых масштабных за последние годы акций протеста. Настроения молдаван этому способствуют: 60 процентов граждан, по данным последнего соцопроса, считают, что президент Санду ведет страну неверным курсом. Население стремительно нищает, а власти демонстрируют воинственность: в последние дни ведущие политики все громче заявляют о своем намерении окончательно решить "приднестровский вопрос" - иначе говоря, Молдову готовятся бросить в топку большой европейской войны.
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