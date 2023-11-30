Молдавские аграрии протестуют против украинского продовольственного демпинга, а чиновники Баварии требуют повышения зарплат

В Кишиневе вновь бастуют фермеры на тракторах возле Дома правительства. Они страдают от украинского продовольственного демпинга не меньше поляков или венгров. Но правительство страны защищать национального производителя отказывается. Во время акции фермеры включили трансляцию предвыборных обещаний президента Майи Санду - служить и защищать.

А в Баварии госслужащие на протестах требуют повышения зарплат на 10,5 %. Цены в Германии за последний год выросли примерно как раз на 10 %. Пока власти идти на уступки не хотят.