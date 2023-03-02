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Молдавский язык отменяют

В молдавском парламенте сегодня дело едва не дошло до мордобоя. Здесь оппозиция заблокировала доступ к трибуне. Так пытались помешать пропрезидентской коалиции поставить на голосование конституционную поправку о признании молдавского языка румынским. (Тем не менее, закон в первом чтении принят).

Два языка имеют общий корень, но 200 лет развивались порознь с того времени, как Бессарабия стала частью Российской империи. Окончательная отмена молдавского языка снимает одно из последних препятствий к поглощению Молдовы Румынией.

Понятно, что в конечном счете все решит позиция кишиневских элит. Однако они считаются самыми коррумпированными в Европе, так что независимость страны будет вскоре целиком зависеть от готовности Румынии раскошелиться.

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