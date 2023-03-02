Молдавский язык отменяют

В молдавском парламенте сегодня дело едва не дошло до мордобоя. Здесь оппозиция заблокировала доступ к трибуне. Так пытались помешать пропрезидентской коалиции поставить на голосование конституционную поправку о признании молдавского языка румынским. (Тем не менее, закон в первом чтении принят).

Два языка имеют общий корень, но 200 лет развивались порознь с того времени, как Бессарабия стала частью Российской империи. Окончательная отмена молдавского языка снимает одно из последних препятствий к поглощению Молдовы Румынией.