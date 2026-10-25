Молдова подпишет военное соглашение с Украиной для сборки дронов.

Министр обороны страны прямо заявил, что Кишинев жаждет получить доступ к украинским технологиям радиоэлектронной борьбы, ПВО и дронов-перехватчиков.

Официально это называют "перенятием лучших практик". Однако эксперты сомневаются: способна ли Молдова, не имеющая развитого ВПК, развернуть полноценное производство, или это лишь попытка втянуть республику в опасную милитаризацию? На фоне того, что Молдова, Украина и Румыния уже обмениваются данными радаров в реальном времени, этот шаг выглядит как окончательный отказ Кишинева от закрепленного в Конституции нейтралитета в угоду сомнительным военным альянсам.