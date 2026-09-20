Молдова хочет полностью отказаться от экспорта в Россию и Беларусь

Министр сельского хозяйства Молдовы Евгений Осмокеску предложил полностью отказаться от поставок на рынки России и Беларуси, признав при этом, что экспортеры понесут от этого потери, сообщает iz.ru.

"Надо учитывать, что у нас есть экспортеры на эти два рынка - больше на Беларусь, чем на Россию, и они от немедленного запрета пострадают. Поэтому мы должны разработать программу для их поддержки, чтобы помочь им попасть на рынок Евросоюза", - сказал он.

По словам министра, такой шаг необходим для демонстрации приверженности Молдовы международным санкциям. При этом он признал, что немедленное введение запрета ударит по молдавским производителям.

Фото: magnific.com